MLB Angels vs Athletics Box score

Jun 6 (OPTA) - Box score from Los Angeles Angels vs Oakland Athletics on Wednesday LA Angels 10, Oakland 9 Oakland ab r h rbi bb so avg Semien ss 4 2 3 3 1 0 .260 Chapman 3b 5 1 2 1 0 2 .274 Olson 1b 4 0 2 1 1 1 .214 Davis dh 4 1 1 0 1 2 .243 Piscotty rf 4 1 0 0 1 2 .261 Grossman lf 5 2 4 1 0 0 .247 Laureano cf 4 1 0 0 1 2 .259 Profar 2b 5 1 3 2 0 1 .206 Hundley c 3 0 0 0 0 2 .203 Canha ph 1 0 0 0 0 1 .228 Phegley c 1 0 0 0 0 0 .270 Soria p 0 0 0 0 0 0 .000 Mengden p 0 0 0 0 0 0 .000 Petit p 0 0 0 0 0 0 .000 Wang p 0 0 0 0 0 0 .000 Hendriks p 0 0 0 0 0 0 .000 Buchter p 0 0 0 0 0 0 .000 Trivino p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 40 9 15 8 5 13 - LA Angels ab r h rbi bb so avg La Stella 3b 4 3 3 1 1 0 .311 Trout cf 4 1 1 2 1 2 .294 Ohtani dh 4 2 2 4 1 2 .250 Pujols 1b 4 1 2 0 1 1 .234 Calhoun rf 5 0 0 1 0 0 .232 Fletcher ss 5 0 1 1 0 0 .313 Goodwin lf 5 1 1 0 0 0 .286 Lucroy c 4 0 1 0 0 0 .237 Ward pr 0 1 0 0 0 0 .100 Garneau c 1 0 1 1 0 0 .333 Rengifo 2b 4 1 2 0 0 0 .241 Bedrosian p 0 0 0 0 0 0 .000 Pena p 0 0 0 0 0 0 .000 Ramirez p 0 0 0 0 0 0 .000 Anderson p 0 0 0 0 0 0 .000 Buttrey p 0 0 0 0 0 0 .000 Robles p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 40 10 14 10 4 5 - Oakland 0 4 3 0 0 0 0 2 0 -- 9 15 0 LA Angels 1 0 4 3 0 0 0 1 1 -- 10 14 0 Oakland ip h r er bb so np era Soria 1 2 1 1 0 2 19 5.16 Mengden 2.1 6 6 6 1 0 65 5.09 Petit 0.2 1 1 1 1 0 15 2.57 Wang 3 1 0 0 0 2 45 0.00 Hendriks 0.2 2 1 1 1 0 13 1.85 Buchter 0 0 0 0 1 0 6 4.00 Trivino 1 2 1 1 0 1 20 4.40 LA Angels ip h r er bb so np era Bedrosian 1 0 0 0 1 2 21 2.86 Pena 1.2 8 7 7 2 3 61 4.53 Ramirez 2.1 1 0 0 0 5 35 3.90 Anderson 1 2 0 0 0 1 13 5.14 Buttrey 1.2 3 2 2 1 1 43 1.74 Robles 1.1 1 0 0 1 1 24 3.77