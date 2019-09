MLB Angels vs Athletics Box score

Sep 26 (OPTA) - Box score from Los Angeles Angels vs Oakland Athletics on Wednesday Oakland 3, LA Angels 2 Oakland ab r h rbi bb so avg Semien ss 5 1 2 0 0 0 .288 Laureano rf 3 1 1 1 1 1 .290 Chapman 3b 5 1 2 2 0 1 .245 Olson 1b 4 0 2 0 1 2 .268 Canha cf 2 0 0 0 1 1 .275 Barreto 2b 1 0 1 0 0 0 .130 Pinder cf 5 0 2 0 0 1 .238 Profar dh 4 0 2 0 0 1 .217 Neuse 2b 2 0 0 0 0 2 .271 Brown lf 2 0 0 0 0 0 .328 Phegley c 2 0 0 0 0 1 .244 Grossman ph 0 0 0 0 0 0 .242 Murphy c 2 0 0 0 0 1 .273 Montas p 0 0 0 0 0 0 .000 Petit p 0 0 0 0 0 0 .000 Diekman p 0 0 0 0 0 0 .000 Soria p 0 0 0 0 0 0 .000 Hendriks p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 37 3 12 3 3 11 - LA Angels ab r h rbi bb so avg Fletcher 2b 2 0 1 0 2 1 .294 Goodwin cf 4 0 0 0 0 3 .262 Pujols dh 4 0 1 0 0 0 .249 Calhoun rf 2 0 0 0 1 0 .234 Simmons ss 4 0 0 0 0 0 .261 Walsh 1b 3 0 1 0 0 2 .211 Hermosillo lf 1 1 0 0 0 0 .172 Ward lf 3 1 2 1 0 0 .182 Thaiss 1b 1 0 0 0 0 1 .193 Cowart 3b 4 0 1 1 0 1 .333 Bemboom c 2 0 0 0 0 0 .146 Bour ph 0 0 0 0 0 0 .173 Smith c 2 0 0 0 0 1 .247 Heaney p 0 0 0 0 0 0 .000 Bard p 0 0 0 0 0 0 .000 Mejía p 0 0 0 0 0 0 .000 Middleton p 0 0 0 0 0 0 .000 Del Pozo p 0 0 0 0 0 0 .000 Ramirez p 0 0 0 0 0 0 .000 Buttrey p 0 0 0 0 0 0 .000 Robles p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 2 6 2 3 9 - Oakland 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -- 3 12 0 LA Angels 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -- 2 6 0 Oakland ip h r er bb so np era Montas 6 4 1 1 2 6 87 2.63 Petit 0.1 2 1 1 0 0 12 2.78 Diekman 0.2 0 0 0 1 1 7 4.75 Soria 1 0 0 0 0 0 11 4.37 Hendriks 1 0 0 0 0 2 18 1.62 LA Angels ip h r er bb so np era Heaney 5.1 6 1 1 2 7 103 4.91 Bard 0.1 0 0 0 0 0 9 4.47 Mejía 0.1 0 0 0 0 0 8 6.75 Middleton 0.1 1 0 0 1 0 14 0.00 Del Pozo 0 1 0 0 0 0 2 11.88 Ramirez 0.2 0 0 0 0 0 2 4.05 Buttrey 1 1 0 0 0 2 14 4.04 Robles 1 3 2 2 0 2 17 2.48