MLB Angels vs Athletics Box Score

Athletics 8, Angels 4 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 4 1 1 1 1 0 .207 Laureano CF 5 0 1 2 0 3 .262 Olson 1B 5 1 1 1 0 0 .149 Chapman 3B 5 0 2 1 0 1 .269 Canha DH 5 1 1 0 0 2 .242 Grossman LF 3 2 1 2 2 1 .311 Piscotty RF 3 1 1 1 1 0 .224 Kemp 2B 2 0 0 0 0 0 .259 Pinder PH-2B 2 1 0 0 0 1 .179 Murphy C 2 1 1 0 2 0 .194 Totals 36 8 9 8 6 8 - Angels ab r h rbi bb so avg Fletcher SS 4 1 1 0 0 0 .303 La Stella 2B 4 0 1 1 0 0 .288 Trout CF 2 1 1 2 1 1 .328 Rendon 3B 4 1 1 1 0 1 .180 Ohtani DH 3 0 0 0 1 1 .212 Pujols 1B 4 0 0 0 0 2 .182 Castro C 4 0 0 0 0 4 .235 Adell RF 3 0 0 0 0 0 .182 Goodwin LF 3 1 1 0 0 0 .275 Totals 31 4 5 4 2 9 - Athletics 1 2 0 1 1 0 0 3 0 -- 8 9 0 Angels 1 0 2 0 0 1 0 0 0 -- 4 5 0 Athletics ip h r er bb so np era Bassitt, W (2-0) 5.2 5 4 4 0 4 80 2.42 Diekman, H (0) 0.2 0 0 0 1 2 11 0.00 Petit, H (0) 0.2 0 0 0 0 0 7 3.12 Soria 1.0 0 0 0 1 1 23 0.00 Hendriks 1.0 0 0 0 0 2 13 1.93 Angels ip h r er bb so np era Canning, L (0-3) 4.0 6 4 4 0 2 63 4.42 Barnes 1.0 2 1 1 0 1 25 4.70 Buchter 0.2 0 0 0 1 1 12 2.25 Ramirez 0.1 0 0 0 1 0 10 4.32 Pena 1.1 0 1 1 1 1 25 1.86 Middleton 0.1 0 2 2 2 0 16 6.43 Buttrey 0.1 1 0 0 1 0 8 4.32 Robles 1.0 0 0 0 0 3 15 11.05

Athletics Diamond League back with a bang in Monaco 9 HOURS AGO

Athletics Russia federation says it has paid multi-million-dollar doping fine 10 HOURS AGO