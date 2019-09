MLB Astros vs Athletics Box score

Sep 11 (OPTA) - Box score from Houston Astros vs Oakland Athletics on Tuesday Oakland 21, Houston 7 Oakland ab r h rbi bb so avg Semien ss 5 2 3 3 0 0 .278 Barreto ss 2 0 1 1 0 0 .118 Chapman 3b 4 2 2 1 1 1 .255 Neuse 3b 2 0 0 0 0 1 .120 Olson 1b 4 3 2 4 1 1 .274 Brown 1b 1 0 0 0 0 0 .375 Canha cf 6 3 3 1 0 1 .272 Pinder rf 6 1 3 1 0 2 .241 Davis dh 6 2 3 3 0 1 .221 Profar 2b 3 3 2 1 2 0 .220 Murphy c 5 3 3 4 0 0 .357 Taylor c 1 0 0 0 0 0 .160 Grossman lf 6 2 3 2 0 0 .249 Roark p 0 0 0 0 0 0 .152 Buchter p 0 0 0 0 0 0 .000 Mengden p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 51 21 25 21 4 7 - Houston ab r h rbi bb so avg Springer cf 2 2 2 2 0 0 .298 Tucker lf 3 0 1 0 0 1 .292 Altuve 2b 2 0 0 0 0 0 .305 Marisnick cf 3 0 1 1 0 0 .241 Brantley lf 2 0 1 0 0 0 .324 Stubbs c 3 1 1 0 0 0 .226 Bregman ss 2 0 0 0 0 0 .298 Straw ss 1 1 1 1 1 0 .261 Alvarez dh 2 0 0 0 2 1 .313 Diaz 2b 4 0 0 0 0 0 .259 Toro 3b 4 0 1 1 0 1 .255 Chirinos c 1 0 0 0 0 1 .235 Maldonado 1b 3 2 2 2 0 1 .219 Reddick rf 4 1 2 0 0 0 .269 Miley p 0 0 0 0 0 0 .000 Sneed p 0 0 0 0 0 0 .000 Biagini p 0 0 0 0 0 0 .000 Devenski p 0 0 0 0 0 0 .000 Valdez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 36 7 12 7 3 5 - Oakland 7 2 2 6 2 1 0 0 1 -- 21 25 0 Houston 1 0 1 0 1 2 0 0 2 -- 7 12 0 Oakland ip h r er bb so np era Roark 5.2 8 5 5 1 3 103 4.00 Buchter 0.1 0 0 0 0 1 3 2.88 Mengden 3 4 2 2 2 1 46 4.91 Houston ip h r er bb so np era Miley 0.1 7 7 7 1 0 28 3.74 Sneed 2.2 6 4 4 1 3 60 5.48 Biagini 0 5 6 6 1 0 27 4.66 Devenski 2 3 2 2 0 1 32 5.29 Valdez 4 4 2 2 1 3 53 5.56