Athletics 4, Astros 2 Athletics ab r h rbi bb so avg La Stella 2B 3 0 1 0 1 0 .270 Kemp PR-2B 0 0 0 0 0 0 .258 Semien SS 4 0 0 0 0 0 .222 Laureano CF 4 1 2 1 0 1 .225 Olson 1B 4 0 0 0 0 0 .186 Grossman LF 3 1 1 1 0 1 .267 Canha RF 3 0 0 0 0 1 .246 Davis DH 3 1 2 2 0 1 .180 Pinder 3B 3 1 2 0 0 1 .234 Murphy C 2 0 0 0 1 1 .225 Totals 29 4 8 4 2 6 - Astros ab r h rbi bb so avg Springer CF 4 1 1 0 0 1 .230 Bregman 3B 3 0 0 0 1 2 .263 Brantley LF 3 1 3 2 0 0 .321 Gurriel 1B 3 0 0 0 0 0 .268 Tucker DH 3 0 1 0 0 0 .277 Correa SS 3 0 0 0 0 0 .295 Reddick RF 3 0 1 0 0 1 .254 Maldonado C 3 0 0 0 0 1 .247 Mayfield 2B 2 0 0 0 0 2 .206 Diaz PH 1 0 1 0 0 0 .207 Totals 28 2 7 2 1 7 - Athletics 0 0 2 0 0 2 0 -- 4 8 0 Astros 0 0 0 0 2 0 0 -- 2 7 0 Athletics ip h r er bb so np era Montas, W (3-3) 5.0 6 2 2 1 4 79 5.73 Diekman, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 14 0.00 Hendriks, S (0) 1.0 1 0 0 0 2 13 1.47 Astros ip h r er bb so np era Greinke, L (3-1) 6.0 7 4 4 1 6 92 3.27 Castellanos 1.0 1 0 0 1 0 24 7.45