MLB Athletics vs Angels Box score

May 30 (OPTA) - Box score from Oakland Athletics vs Los Angeles Angels on Wednesday LA Angels 12, Oakland 7 LA Angels ab r h rbi bb so avg Fletcher ss 5 1 1 0 2 0 .315 La Stella 3b 7 1 3 1 0 0 .307 Ohtani dh 5 1 1 0 2 3 .237 Lucroy c 6 0 2 2 1 1 .270 Calhoun rf 5 2 1 0 1 0 .239 Puello lf 6 2 3 4 0 1 .500 Goodwin cf 5 2 2 1 1 1 .287 Rengifo 2b 4 2 1 1 1 2 .206 Walsh 1b 5 1 2 1 1 3 .350 Canning p 0 0 0 0 0 0 .000 Anderson p 0 0 0 0 0 0 .000 Buttrey p 0 0 0 0 0 0 .000 Garcia p 0 0 0 0 0 0 .000 Robles p 0 0 0 0 0 0 .000 Ramirez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 48 12 16 10 9 11 - Oakland ab r h rbi bb so avg Semien ss 6 2 2 1 0 0 .267 Grossman lf 5 0 1 0 0 1 .216 Pinder ph 1 0 0 0 0 1 .267 Chapman 3b 5 0 0 0 0 1 .264 Olson 1b 4 2 1 2 1 2 .238 Piscotty rf 5 1 2 0 0 0 .276 Canha dh 4 1 2 1 0 1 .233 Profar 2b 5 1 1 1 0 0 .195 Laureano cf 5 0 2 1 0 1 .254 Hundley c 2 0 0 0 0 1 .219 Phegley c 2 0 1 1 0 0 .287 Hendriks p 0 0 0 0 0 0 .000 Mengden p 0 0 0 0 0 0 .000 Buchter p 0 0 0 0 0 0 .000 Petit p 0 0 0 0 0 0 .000 Wang p 0 0 0 0 0 0 .000 Treinen p 0 0 0 0 0 0 .000 Trivino p 0 0 0 0 0 0 .000 Brooks p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 44 7 12 7 1 8 - LA Angels 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 5 -- 12 16 0 Oakland 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 -- 7 12 2 LA Angels ip h r er bb so np era Canning 6 3 1 1 0 5 92 3.06 Anderson 0.1 1 2 2 1 0 13 5.30 Buttrey 0.2 0 0 0 0 0 9 1.27 Garcia 1 2 2 2 0 1 13 3.32 Robles 1 3 2 2 0 0 22 4.26 Ramirez 2 3 0 0 0 2 33 4.62 Oakland ip h r er bb so np era Hendriks 1 2 2 2 2 1 33 1.76 Mengden 4.1 4 1 1 3 6 87 3.05 Buchter 0.1 1 0 0 1 0 7 3.57 Petit 1.1 3 2 2 0 1 23 2.64 Wang 1 1 0 0 0 0 14 0.00 Treinen 1 2 2 2 0 1 25 3.62 Trivino 1 2 5 4 3 1 33 3.67 Brooks 1 1 0 0 0 1 14 5.79