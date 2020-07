MLB Athletics vs Angels Box Score

Athletics 7, Angels 3 Fletcher 3B 4 0 1 1 0 2 .250 Trout CF 3 0 1 0 1 1 .333 Ohtani DH 5 0 1 0 0 1 .200 Upton LF 4 0 0 0 0 1 .000 Hermosillo LF 0 0 0 0 0 0 .000 Walsh PH-1B 1 0 0 0 0 0 .000 La Stella

Athletics 7, Angels 3 Fletcher 3B 4 0 1 1 0 2 .250 Trout CF 3 0 1 0 1 1 .333 Ohtani DH 5 0 1 0 0 1 .200 Upton LF 4 0 0 0 0 1 .000 Hermosillo LF 0 0 0 0 0 0 .000 Walsh PH-1B 1 0 0 0 0 0 .000 La Stella 2B 4 0 1 0 1 0 .250 Pujols 1B 4 1 0 0 1 1 .000 Ward LF 0 0 0 0 0 0 .000 Castro C 3 1 1 1 2 1 .333 Simmons SS 5 1 1 0 0 0 .200 Goodwin RF 3 0 1 1 1 1 .333 Totals 36 3 7 3 6 8 - Semien SS 4 2 0 0 1 1 .000 Laureano CF 3 3 2 2 1 1 .667 Chapman 3B 5 0 1 1 0 1 .200 Davis DH 3 1 0 0 2 1 .000 Olson 1B 4 1 2 4 1 2 .500 Pinder 2B 3 0 1 0 0 0 .333 Kemp PR-2B 0 0 0 0 0 0 .000 Barreto PH-2B 1 0 0 0 0 1 .000 Canha LF 4 0 1 0 0 2 .250 Piscotty RF 3 0 0 0 1 0 .000 Murphy C 1 0 0 0 1 1 .000 Grossman PH 1 0 0 0 0 0 .000 Allen C 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 69 7 7 7 13 11 - Angels 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 -- 3 7 0 Athletics 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 -- 7 7 1 Angels ip h r er bb so np era Heaney 4.2 2 1 1 0 6 67 1.93 Ramirez 0.1 0 0 0 2 0 17 0.00 Mayers 1.0 0 0 0 1 0 7 0.00 Barnes, H (0) 1.0 1 0 0 0 2 15 0.00 Buttrey, BS (0) 0.2 2 2 2 2 0 26 27.00 Buchter 0.1 0 0 0 1 1 11 0.00 Robles, L (0-1) 1.1 1 3 2 1 2 25 13.50 Milner 0.0 1 1 1 0 0 1 0.00 Athletics ip h r er bb so np era Montas 4.0 3 1 1 3 5 81 2.25 Petit 1.0 1 0 0 0 1 11 0.00 McFarland 1.0 0 0 0 0 0 13 0.00 Soria 1.0 0 1 0 0 0 15 0.00 Diekman 1.0 0 0 0 0 0 7 0.00 Hendriks, BS (0) 1.0 2 1 1 2 2 28 9.00 Smith, W (1-0) 1.0 1 0 0 1 0 18 0.00

Athletics 'It makes me more hungry' - Wayde Van Niekerk eyes records after three-year injury setback YESTERDAY AT 14:43

Athletics Kenya's Elijah Manangoi suspended for anti-doping violation - AIU YESTERDAY AT 14:04