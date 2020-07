MLB Athletics vs Angels Box Score

Angels 4, Athletics 1 Fletcher 3B 3 0 1 2 1 0 .286 Trout CF 4 0 0 0 0 1 .143 Upton DH 4 1 1 1 0 1 .125 Pujols 1B 4 0 0 0 0 0 .000 Ward RF 4 1 1 0 0 2 .250 La Stella 2B 4 0 1 0 0 1 .250 Hermosillo

Angels 4, Athletics 1 Fletcher 3B 3 0 1 2 1 0 .286 Trout CF 4 0 0 0 0 1 .143 Upton DH 4 1 1 1 0 1 .125 Pujols 1B 4 0 0 0 0 0 .000 Ward RF 4 1 1 0 0 2 .250 La Stella 2B 4 0 1 0 0 1 .250 Hermosillo LF 3 0 0 0 0 0 .000 Stassi C 3 1 1 0 0 1 .333 Simmons SS 3 1 1 1 0 0 .250 Totals 32 4 6 4 1 6 - Semien SS 4 0 1 0 0 1 .125 Laureano CF 4 0 2 0 0 0 .571 Chapman 3B 4 0 0 0 0 1 .111 Olson 1B 4 0 0 0 0 1 .250 Davis DH 4 0 0 0 0 2 .000 Piscotty RF 4 1 1 0 0 1 .143 Grossman LF 3 0 1 1 0 0 .250 Pinder 2B 2 0 0 0 1 2 .200 Allen C 3 0 1 0 0 0 .250 Totals 64 1 6 1 2 8 - Angels 0 0 0 1 3 0 0 0 0 -- 4 6 0 Athletics 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -- 1 6 0 Angels ip h r er bb so np era Bundy, W (1-0) 6.2 3 1 1 0 7 90 1.35 Middleton 0.1 1 0 0 1 0 16 0.00 Buttrey, H (1) 1.0 2 0 0 0 0 15 10.80 Robles, S (0) 1.0 0 0 0 0 1 18 7.71 Athletics ip h r er bb so np era Manaea, L (0-1) 4.2 5 4 4 0 3 55 7.71 Wendelken 0.1 0 0 0 0 0 3 0.00 Luzardo 3.0 1 0 0 1 2 44 0.00 Trivino 1.0 0 0 0 0 1 10 0.00

