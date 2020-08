MLB Athletics vs Angels Box Score

Athletics 5, Angels 3 Angels ab r h rbi bb so avg Fletcher 2B 5 1 3 0 0 0 .313 La Stella DH 3 0 0 0 2 0 .274 Trout CF 4 0 1 2 0 1 .283 Rendon 3B 5 0 4 1 0 0 .321 Goodwin LF 5 0 0 0 0 4 .253 Pujols 1B

Athletics 5, Angels 3 Angels ab r h rbi bb so avg Fletcher 2B 5 1 3 0 0 0 .313 La Stella DH 3 0 0 0 2 0 .274 Trout CF 4 0 1 2 0 1 .283 Rendon 3B 5 0 4 1 0 0 .321 Goodwin LF 5 0 0 0 0 4 .253 Pujols 1B 5 0 1 0 0 0 .208 Adell RF 4 0 0 0 0 1 .190 Bemboom C 2 1 0 0 1 0 .200 Simmons SS 4 1 2 0 0 0 .250 Totals 37 3 11 3 3 6 - Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 5 1 1 1 0 1 .214 Laureano CF 4 0 0 0 0 0 .228 Chapman 3B 4 1 1 0 0 1 .248 Canha LF 3 2 2 0 1 1 .292 Olson 1B 3 1 1 1 1 1 .175 Piscotty RF 4 0 2 3 0 2 .253 Davis DH 3 0 0 0 0 3 .164 Pinder 2B 3 0 0 0 1 2 .200 Kemp 2B 0 0 0 0 0 0 .239 Murphy C 3 0 1 0 1 1 .232 Totals 32 5 8 5 4 12 - Angels 0 0 0 0 1 2 0 0 0 -- 3 11 0 Athletics 3 0 0 0 2 0 0 0 X -- 5 8 0 Angels ip h r er bb so np era Heaney, L (1-2) 4.2 6 5 5 2 6 97 5.52 Mayers 0.1 1 0 0 1 1 12 3.72 Pena 2.0 0 0 0 1 3 27 1.98 Barnes 1.0 1 0 0 0 2 17 4.76 Athletics ip h r er bb so np era Fiers, W (3-1) 5.1 7 3 3 3 3 88 5.81 Wendelken, H (0) 0.2 2 0 0 0 0 17 2.45 McFarland, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 13 0.87 Soria, H (0) 1.0 1 0 0 0 1 18 1.42 Hendriks, S (0) 1.0 1 0 0 0 1 14 1.26

Athletics Some allegiance switches were akin to human trafficking - Coe 8 HOURS AGO

Athletics Farah to run as top-class pacemaker for London Marathon in Oct 19 HOURS AGO