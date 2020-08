Athletics 5, Angels 4 Angels ab r h rbi bb so avg Fletcher 2B 4 0 0 0 2 0 .306 La Stella 1B 5 0 2 0 0 0 .269 Trout CF 4 1 0 0 1 2 .270 Rendon 3B 5 2 2 0 0 0 .319 Ohtani DH 4 1 2 3 1 1 .181 Goodwin LF

Athletics 5, Angels 4 Angels ab r h rbi bb so avg Fletcher 2B 4 0 0 0 2 0 .306 La Stella 1B 5 0 2 0 0 0 .269 Trout CF 4 1 0 0 1 2 .270 Rendon 3B 5 2 2 0 0 0 .319 Ohtani DH 4 1 2 3 1 1 .181 Goodwin LF 4 0 1 1 1 2 .241 Adell RF 5 0 0 0 0 3 .196 Castro C 3 0 0 0 2 1 .200 Simmons SS 5 0 2 0 0 1 .280 Totals 39 4 9 4 7 10 - Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 4 1 0 0 1 0 .202 Laureano CF 3 0 1 0 1 0 .233 Olson 1B 5 0 0 0 0 3 .170 Barreto PR 0 1 0 0 0 0 .000 Chapman 3B 5 1 2 1 0 1 .256 Canha DH 4 0 1 2 0 1 .281 Grossman LF 4 1 1 0 0 3 .288 Piscotty RF 4 1 2 1 0 1 .253 Kemp 2B 4 0 1 0 0 0 .241 Murphy C 4 0 1 1 0 3 .233 Totals 37 5 9 5 2 12 - Angels 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 -- 4 9 1 Athletics 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 -- 5 9 0 Angels ip h r er bb so np era Bundy 5.2 7 4 2 1 6 101 2.58 Mayers, BS (0) 0.1 1 0 0 0 0 7 3.60 Pena 1.0 0 0 0 0 2 10 1.84 Robles 1.0 0 0 0 0 2 19 9.90 Ramirez 0.2 0 0 0 1 1 12 3.65 Buttrey, L (1-1) 0.2 1 1 0 0 1 18 2.70 Athletics ip h r er bb so np era Montas 4.2 7 4 4 3 5 96 5.22 Wendelken 1.1 1 0 0 1 2 32 2.19 Diekman 2.0 1 0 0 1 3 32 0.00 Soria 1.0 0 0 0 2 0 16 1.32 Hendriks, W (2-0) 1.0 0 0 0 0 0 11 1.17

Athletics MLB Athletics vs Angels Box Score YESTERDAY AT 23:24