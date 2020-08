MLB Athletics vs Astros Box Score

Athletics 7, Astros 2 Astros ab r h rbi bb so avg Altuve 2B 4 0 1 0 0 1 .182 Reddick RF 4 0 2 0 0 0 .259 Bregman 3B 3 0 0 0 1 0 .219 Brantley DH 3 1 1 0 1 0 .313 Gurriel 1B 3 1 2 2 1 1 .271 Correa SS

Athletics 7, Astros 2 Astros ab r h rbi bb so avg Altuve 2B 4 0 1 0 0 1 .182 Reddick RF 4 0 2 0 0 0 .259 Bregman 3B 3 0 0 0 1 0 .219 Brantley DH 3 1 1 0 1 0 .313 Gurriel 1B 3 1 2 2 1 1 .271 Correa SS 4 0 0 0 0 2 .345 Tucker LF 4 0 0 0 0 2 .204 Straw CF 3 0 0 0 0 2 .130 Maldonado C 3 0 0 0 0 2 .188 Totals 31 2 6 2 3 10 - Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 4 2 1 0 1 0 .211 Laureano CF 2 0 0 0 0 1 .278 Pinder PR-LF 0 1 0 0 0 0 .182 Olson 1B 4 1 1 3 0 0 .164 Chapman 3B 4 1 2 2 0 1 .246 Canha DH 4 0 1 1 0 3 .245 Grossman LF-CF 3 1 2 1 1 0 .278 Piscotty RF 4 0 0 0 0 1 .220 Kemp 2B 3 1 0 0 1 2 .273 Allen C 3 0 0 0 0 2 .158 Murphy C 0 0 0 0 1 0 .167 Totals 31 7 7 7 4 10 - Astros 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -- 2 6 0 Athletics 0 1 4 0 1 0 1 0 X -- 7 7 0 Astros ip h r er bb so np era Javier, L (1-1) 3.0 3 5 5 2 5 63 4.02 Bailey 1.2 1 1 1 1 1 27 3.38 Scrubb 1.1 1 0 0 0 2 21 0.00 Castellanos 1.0 1 1 1 0 1 19 3.00 Sanabria 1.0 1 0 0 1 1 20 9.00 Athletics ip h r er bb so np era Luzardo, W (1-0) 5.2 5 2 2 2 5 89 2.60 Petit, H (0) 0.1 0 0 0 1 1 11 2.57 Smith, S (0) 3.0 1 0 0 0 4 39 0.00

Athletics Kenya's Kipruto tests positive for coronavirus, out of Monaco meet 20 HOURS AGO

Athletics Montas, Semien propel Athletics to eighth straight win YESTERDAY AT 22:59