Athletics 3, Astros 1 Astros ab r h rbi bb so avg Springer CF 4 0 0 0 0 1 .234 Bregman 3B 4 0 0 0 0 0 .250 Brantley LF 3 0 0 0 0 0 .310 Gurriel 1B 3 0 0 0 0 0 .258 Tucker DH 3 0 0 0 0 1 .259 Correa SS 3 0 0 0 0 1 .284 Reddick RF 2 1 1 0 1 1 .252 Diaz 2B 3 0 1 0 0 0 .205 Maldonado C 3 0 0 0 0 1 .233 Totals 28 1 2 0 1 5 - Athletics ab r h rbi bb so avg La Stella 2B 3 0 0 0 1 0 .269 Kemp 2B 0 0 0 0 0 0 .257 Semien SS 2 0 0 0 2 0 .213 Laureano CF 3 1 0 0 1 1 .227 Olson 1B 3 1 1 2 1 0 .193 Grossman LF 4 0 1 0 0 0 .250 Canha RF 3 1 2 0 1 0 .252 Machin DH 4 0 0 0 0 0 .205 Pinder 3B 3 0 1 1 0 0 .231 Heim C 3 0 0 0 0 0 .214 Totals 28 3 5 3 6 1 - Astros 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -- 1 2 0 Athletics 0 0 0 0 0 2 1 0 X -- 3 5 0 Astros ip h r er bb so np era Urquidy, L (0-1) 6.0 2 2 2 3 1 88 3.72 Scrubb 0.2 1 1 1 2 0 16 1.47 Peacock 0.1 0 0 0 1 0 10 7.71 Bielak 1.0 2 0 0 0 0 21 5.79 Athletics ip h r er bb so np era Manaea, W (4-2) 7.0 2 1 1 0 4 61 4.46 Diekman, H (0) 1.0 0 0 0 1 0 15 0.00 Hendriks, S (0) 1.0 0 0 0 0 1 9 1.33