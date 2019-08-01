MLB Athletics vs Brewers Box score
Aug 1 (OPTA) - Box score from Oakland Athletics vs Milwaukee Brewers on Wednesday Milwaukee 4, Oakland 2 Milwaukee ab r h rbi bb so avg Cain cf 5 1 1 1 0 0 .251 Yelich rf 5 0 1 1 0 1 .333 Braun lf 4 0 2 0 0 0 .273 Gamel lf 0 1 0 0 0
Aug 1 (OPTA) - Box score from Oakland Athletics vs Milwaukee Brewers on Wednesday Milwaukee 4, Oakland 2 Milwaukee ab r h rbi bb so avg Cain cf 5 1 1 1 0 0 .251 Yelich rf 5 0 1 1 0 1 .333 Braun lf 4 0 2 0 0 0 .273 Gamel lf 0 1 0 0 0 0 .248 Grandal dh 4 1 1 0 0 1 .258 Hiura 2b 3 0 1 0 1 2 .317 Moustakas 3b 3 0 1 1 1 1 .258 Pina c 3 0 0 0 1 0 .204 Thames 1b 4 0 0 0 0 0 .248 Arcia ss 4 1 2 0 0 0 .230 Lyles p 0 0 0 0 0 0 .080 Albers p 0 0 0 0 0 0 .000 Jeffress p 0 0 0 0 0 0 .000 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 4 9 3 3 5 - Oakland ab r h rbi bb so avg Semien ss 4 1 1 0 1 1 .272 Martini lf 3 0 0 0 1 0 .000 Chapman 3b 3 0 0 1 0 2 .262 Olson 1b 3 0 1 0 1 0 .259 Davis dh 4 0 1 0 0 1 .230 Canha cf 4 0 0 0 0 2 .245 Grossman rf 4 0 0 0 0 1 .248 Herrmann c 3 1 2 0 0 0 .245 Pinder ph 1 0 0 0 0 0 .240 Barreto 2b 2 0 0 0 0 1 .109 Profar 2b 2 0 2 1 0 0 .211 Anderson p 0 0 0 0 0 0 .667 Trivino p 0 0 0 0 0 0 .000 Wang p 0 0 0 0 0 0 .000 Soria p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 2 7 2 3 8 - Milwaukee 1 0 1 1 0 0 0 1 0 -- 4 9 1 Oakland 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -- 2 7 0 Milwaukee ip h r er bb so np era Lyles, W (6-7) 5 3 1 1 2 4 94 5.15 Albers, H (6) 1 1 0 0 0 2 16 4.17 Jeffress, H (12) 1 2 1 1 0 1 18 4.64 Guerra, H (13) 1 0 0 0 1 1 22 3.97 Hader, S (24) 1 1 0 0 0 0 10 2.25 Oakland ip h r er bb so np era Anderson, L (9-7) 7 8 3 3 0 3 95 4.04 Trivino 0.2 1 1 1 3 1 31 4.91 Wang 0.1 0 0 0 0 0 3 2.63 Soria 1 0 0 0 0 1 12 4.65