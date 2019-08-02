MLB Athletics vs Brewers Box score
Aug 1 (OPTA) - Box score from Oakland Athletics vs Milwaukee Brewers on Thursday Oakland 5, Milwaukee 3 Milwaukee ab r h rbi bb so avg Grandal c 3 0 0 0 2 0 .256 Yelich rf 5 1 1 0 0 1 .332 Hiura 2b 3 1 1 0 1 1 .318 Moustakas 3b 5 0 2 0 0
Aug 1 (OPTA) - Box score from Oakland Athletics vs Milwaukee Brewers on Thursday Oakland 5, Milwaukee 3 Milwaukee ab r h rbi bb so avg Grandal c 3 0 0 0 2 0 .256 Yelich rf 5 1 1 0 0 1 .332 Hiura 2b 3 1 1 0 1 1 .318 Moustakas 3b 5 0 2 0 0 0 .260 Braun lf 4 0 1 1 0 3 .272 Cain cf 0 0 0 0 0 0 .251 Thames dh 4 1 1 0 0 2 .248 Shaw 1b 3 0 0 0 1 2 .155 Arcia ss 4 0 1 0 0 0 .231 Grisham lf 3 0 0 1 0 0 .000 Anderson p 0 0 0 0 0 0 .037 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 Jackson p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 34 3 7 2 4 9 - Oakland ab r h rbi bb so avg Semien ss 2 0 0 0 2 0 .271 Grossman rf 3 1 0 0 1 2 .246 Chapman 3b 4 1 1 2 0 1 .262 Olson 1b 3 0 0 0 0 0 .256 Davis dh 4 1 1 0 0 0 .230 Canha cf 3 1 3 0 1 0 .254 Profar lf 3 0 0 1 0 0 .209 Pinder rf 2 1 1 1 0 1 .242 Martini ph 0 0 0 0 1 0 .000 Barreto 2b 1 0 0 0 0 1 .106 Taylor c 3 0 0 0 0 1 .182 Bailey p 0 0 0 0 0 0 .000 Diekman p 0 0 0 0 0 0 .000 Treinen p 0 0 0 0 0 0 .000 Hendriks p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 28 5 6 4 5 6 - Milwaukee 1 0 0 1 0 0 1 0 0 -- 3 7 0 Oakland 0 0 1 0 0 0 1 3 X -- 5 6 1 Milwaukee ip h r er bb so np era Anderson 6 2 1 1 3 5 92 3.73 Guerra 1 1 1 1 1 0 25 4.06 Hader 0.1 1 2 2 1 0 16 2.58 Jackson 0.2 2 1 1 0 1 24 6.23 Oakland ip h r er bb so np era Bailey 6 5 2 2 3 5 101 5.20 Diekman 1 1 1 1 1 2 19 4.74 Treinen 1 1 0 0 0 0 18 4.00 Hendriks 1 0 0 0 0 2 10 1.67