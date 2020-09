Athletics 6, Giants 0 Giants ab r h rbi bb so avg Dickerson LF 3 0 0 0 1 1 .276 Solano 2B 4 0 0 0 0 3 .333 Belt 1B 2 0 0 0 2 0 .295 Flores DH 4 0 0 0 0 1 .281 Longoria 3B 3 0 0 0 1 1 .282 Crawford SS 3 0 1 0 1 1 .279 Ruf RF 4 0 1 0 0 2 .294 Bart C 4 0 1 0 0 2 .250 Dubon CF 3 0 0 0 0 0 .285 Totals 30 0 3 0 5 11 - Athletics ab r h rbi bb so avg La Stella DH 4 0 2 1 0 0 .287 Semien SS 3 2 1 1 1 0 .231 Canha RF 3 1 0 0 1 1 .230 Olson 1B 4 1 1 3 0 3 .191 Lamb 3B 4 0 1 1 0 0 .400 Murphy C 3 0 0 0 1 1 .235 Grossman LF 4 0 0 0 0 0 .236 Laureano CF 3 1 0 0 0 0 .219 Kemp 2B 3 1 1 0 0 0 .241 Totals 31 6 6 6 3 5 - Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 3 0 Athletics 1 0 3 2 0 0 0 0 X -- 6 6 0 Giants ip h r er bb so np era Webb, L (2-4) 3.1 6 6 6 2 1 90 5.73 Suarez 2.2 0 0 0 1 1 44 3.72 Anderson 1.0 0 0 0 0 2 13 4.76 Baragar 1.0 0 0 0 0 1 8 4.82 Athletics ip h r er bb so np era Bassitt, W (5-2) 6.2 3 0 0 3 7 101 2.57 Petit 0.1 0 0 0 0 0 2 1.83 Wendelken 1.0 0 0 0 1 1 26 1.23 Weems 1.0 0 0 0 1 3 17 1.64