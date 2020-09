MLB Athletics vs Giants Box Score

Athletics 6, Giants 0 Giants ab r h rbi bb so avg Slater DH 4 0 0 0 0 1 .297 Solano 2B 4 0 2 0 0 0 .337 Ruf LF 4 0 1 0 0 0 .292 Flores 1B 4 0 0 0 0 2 .275 Longoria 3B 4 0 1 0 0 1 .281 Dubon CF 3 0 1 0 0 1 .286 Robertson SS 3 0 1 0 0 1 .250 Bart C 3 0 0 0 0 2 .241 Basabe RF 3 0 0 0 0 1 .167 Totals 32 0 6 0 0 9 - Athletics ab r h rbi bb so avg La Stella 2B 3 1 1 2 1 1 .288 Semien SS 3 0 1 1 1 1 .232 Canha DH 3 1 0 0 1 0 .226 Olson 1B 3 0 1 1 0 1 .194 Piscotty RF 4 1 1 0 0 1 .248 Lamb 3B 4 1 1 2 0 0 .368 Grossman LF 3 0 0 0 1 0 .231 Laureano CF 3 1 0 0 0 1 .215 Heim C 3 1 1 0 0 1 .267 Totals 29 6 6 6 4 6 - Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 6 0 Athletics 0 0 0 1 0 0 5 0 X -- 6 6 1 Giants ip h r er bb so np era Gausman, L (3-3) 6.0 1 1 1 3 6 84 3.76 Selman 0.1 2 3 3 1 0 18 4.24 Coonrod 0.2 3 2 2 0 0 19 8.49 Garcia 1.0 0 0 0 0 0 13 0.00 Athletics ip h r er bb so np era Luzardo, W (3-2) 6.0 5 0 0 0 7 90 3.86 Diekman, H (0) 1.0 0 0 0 0 2 15 0.00 Soria 1.0 0 0 0 0 0 9 3.10 Trivino 1.0 1 0 0 0 0 8 3.05