MLB Athletics vs Giants Box Score

Giants 14, Athletics 2 Giants ab r h rbi bb so avg Slater DH 5 2 2 0 1 1 .304 Flores 2B 4 0 0 0 0 2 .269 Robertson 2B 2 1 2 0 0 0 .333 Belt 1B 3 2 1 1 3 0 .296 Ruf LF 4 2 2 4 2 0 .303 Longoria 3B 5 0 0 0 0 3 .273 Dubon CF 4 2 2 1 1 2 .292 Crawford SS 5 2 2 4 0 2 .283 Basabe RF 4 1 1 1 1 3 .200 Tromp C 5 2 3 3 0 1 .213 Totals 41 14 15 14 8 14 - Athletics ab r h rbi bb so avg La Stella 2B 4 0 0 0 0 0 .282 Machin 1B 1 0 0 0 0 0 .203 Semien SS 3 1 0 0 1 1 .229 Kemp 2B 0 0 0 0 0 0 .241 Canha LF 4 1 1 0 0 0 .227 Olson 1B 3 0 1 0 0 2 .196 Orf PH-SS 1 0 0 0 0 0 .000 Piscotty RF 4 0 0 0 0 1 .241 Davis DH 3 0 1 0 1 0 .197 Lamb 3B 3 0 1 2 0 0 .364 Laureano CF 3 0 0 0 0 1 .211 Murphy C 3 0 1 0 1 0 .238 Totals 32 2 5 2 3 5 - Giants 0 0 2 2 0 4 1 2 3 -- 14 15 1 Athletics 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -- 2 5 0 Giants ip h r er bb so np era Anderson, W (3-3) 5.2 4 2 0 3 4 105 4.53 Anderson 1.1 0 0 0 0 0 9 4.26 Baragar 1.0 0 0 0 0 1 7 4.58 Peralta 1.0 1 0 0 0 0 21 3.75 Athletics ip h r er bb so np era Minor, L (1-6) 5.0 4 6 6 3 8 89 5.92 Wendelken 1.0 2 2 2 0 2 19 1.96 Weems 1.0 1 1 1 3 2 32 2.25 Trivino 1.0 2 2 2 2 2 29 3.74 McFarland 1.0 6 3 3 0 0 24 3.86