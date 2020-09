Mariners 5, Athletics 1 Mariners ab r h rbi bb so avg Crawford SS 4 1 3 2 0 0 .245 France 2B 4 1 1 1 0 1 .291 Lewis CF 4 0 0 0 0 3 .266 Seager 3B 3 1 1 2 1 1 .245 Torrens C 4 0 0 0 0 0 .254 White 1B 3 0 0 0 0 2 .167 Lopes DH 3 0 0 0 0 1 .237 Ervin RF 2 0 0 0 0 2 .205 Marmolejos PH-LF 1 0 0 0 0 0 .218 Strange-Gordon PR-LF 0 1 0 0 0 0 .181 Bishop LF-RF 2 1 2 0 0 0 .217 Totals 30 5 7 5 1 10 - Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 3 0 1 0 1 1 .223 La Stella 2B 3 0 1 0 0 0 .272 Kemp PR-2B 1 0 0 0 0 0 .241 Laureano CF 4 0 0 0 0 2 .215 Canha LF 2 1 2 0 1 0 .243 Olson 1B 3 0 2 0 0 0 .197 Davis DH 1 0 0 1 0 0 .190 Grossman PH-DH 1 0 0 0 0 1 .228 Piscotty RF 1 0 0 0 2 0 .232 Lamb 3B 3 0 0 0 0 0 .250 Heim C 3 0 0 0 0 0 .211 Totals 25 1 6 1 4 4 - Mariners 0 0 0 0 0 1 0 4 -- 5 7 0 Athletics 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 1 6 1 Mariners ip h r er bb so np era Sheffield 5.0 5 1 1 2 1 82 3.58 Sadler 1.0 1 0 0 1 2 18 4.50 Graveman, W (1-3) 2.0 0 0 0 1 1 22 5.79 Athletics ip h r er bb so np era Minor 5.0 4 1 1 0 7 80 5.56 Soria 1.0 0 0 0 1 1 6 2.82 Hendriks, L (3-1) 1.1 2 3 2 0 1 24 1.78 Trivino 0.2 1 1 1 0 1 10 4.03