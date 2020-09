MLB Athletics vs Mariners Box Score

Athletics 6, Mariners 2 Mariners ab r h rbi bb so avg Crawford SS 4 1 2 1 0 0 .255 Lewis CF 3 0 0 0 1 3 .262 Seager 3B 4 0 0 0 0 0 .241 France 2B 3 0 2 1 0 1 .302 White 1B 4 0 0 0 0 4 .176 Marmolejos DH 3 1 0 0 1 2 .206 Lopes LF 4 0 0 0 0 3 .238 Bishop RF 4 0 0 0 0 1 .167 Odom C 3 0 0 0 0 2 .128 Totals 32 2 4 2 2 16 - Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 5 0 1 0 0 1 .223 La Stella 2B 2 1 2 0 0 0 .281 Kemp LF 2 1 1 0 1 0 .247 Davis DH 1 0 1 0 0 0 .200 Pinder PH-DH 3 0 1 1 1 1 .232 Canha LF-CF 4 0 2 4 1 0 .246 Olson 1B 4 0 0 0 1 2 .195 Laureano CF 2 0 0 0 0 2 .213 Orf 2B 2 0 0 0 0 0 .000 Piscotty RF 4 0 0 0 0 3 .226 Lamb 3B 2 1 1 1 1 0 .267 Murphy C 3 3 1 0 1 0 .233 Totals 34 6 10 6 6 9 - Mariners 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 2 4 0 Athletics 1 0 0 0 1 0 3 1 X -- 6 10 2 Mariners ip h r er bb so np era Gonzales 5.0 6 2 2 1 5 97 3.10 Gerber 1.0 0 0 0 0 0 9 4.02 Hirano, L (0-1) 0.1 3 3 3 2 1 27 5.84 Brennan 0.2 0 0 0 1 1 5 3.68 Ramirez 1.0 1 1 1 2 2 29 2.61 Athletics ip h r er bb so np era Montas 6.0 4 2 0 2 13 113 5.60 Petit, W (2-1) 1.0 0 0 0 0 0 10 1.66 Diekman, H (1) 1.0 0 0 0 0 2 17 0.42 Trivino 1.0 0 0 0 0 1 15 3.86