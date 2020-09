MLB Athletics vs Padres Box Score

SS 4 0 1 0 1 2 .307 Machado 3B 4 0 2 1 0 1 .306 Hosmer 1B 4 0 0 1 0 2 .286 Moreland 1B 1 0 0 0 0 1 .167 Nola C 4 1 2 1 0 0 .286 Myers RF 4 1 1 0 0 1 .289 Cronenworth 2B 4 0 1 1 0 2 .330 Mateo DH 4 0 0 0 0 2 .150 Profar LF 4 1 1 0 0 2 .223 Grisham CF 4 1 3 0 0 0 .261 Totals 37 4 11 4 1 13 - Athletics ab r h rbi bb so avg Laureano CF 5 1 1 2 0 2 .227 La Stella 2B 4 1 2 1 1 1 .264 Kemp PR-2B 0 0 0 0 0 0 .250 Chapman 3B 5 0 0 0 0 5 .236 Canha DH 1 2 0 0 2 0 .265 Olson 1B 4 0 3 2 0 1 .186 Grossman LF 4 0 0 0 0 1 .255 Piscotty RF 3 2 2 1 1 0 .265 Machin SS 4 0 1 0 0 0 .172 Heim C 4 2 2 2 0 0 .333 Totals 34 8 11 8 4 10 - Padres 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -- 4 11 1 Athletics 2 2 0 0 0 3 1 0 X -- 8 11 1 Padres ip h r er bb so np era Paddack, L (3-4) 4.2 7 4 4 1 6 82 4.75 Strahm 1.0 1 2 2 1 1 25 3.00 Patino 1.1 3 2 2 1 1 28 5.52 Rosenthal 1.0 0 0 0 1 2 17 0.00 Athletics ip h r er bb so np era Manaea, W (3-2) 5.0 4 1 1 1 5 64 5.09 Petit, H (0) 1.0 1 0 0 0 1 17 1.80 Diekman 1.0 1 0 0 0 2 15 0.00 Soria 1.0 3 2 2 0 3 23 2.70 Hendriks 1.0 2 1 1 0 2 17 1.56