MLB Athletics vs Rangers Box Score

Athletics 6, Rangers 4 Rangers ab r h rbi bb so avg Choo DH 5 0 2 0 0 1 .200 Andrus SS 5 0 1 0 0 1 .195 Calhoun LF 5 0 0 0 0 0 .043 Gallo RF 3 0 0 0 1 2 .250 Frazier 1B 4 1 2 1 0 0 .289 Solak CF 4 0 2 0 0 0 .229 Kiner-Falefa 3B 4 2 3 0 0 0 .333 Tejeda 2B 4 1 2 3 0 0 .500 Mathis C 2 0 0 0 1 0 .333 Chirinos PH-C 1 0 0 0 0 1 .130 Totals 37 4 12 4 2 5 - Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 4 0 0 0 0 1 .179 Laureano CF 3 1 1 0 1 2 .295 Chapman 3B 2 1 0 0 2 1 .196 Canha LF 4 1 1 1 0 1 .250 Olson 1B 3 1 1 1 1 0 .190 Pinder 2B 3 1 0 0 1 1 .158 Davis DH 3 0 2 2 0 0 .185 Barreto PR-DH 1 1 0 0 0 0 .000 Piscotty RF 2 0 0 1 0 1 .235 Murphy C 3 0 1 1 0 1 .174 Totals 28 6 6 6 5 8 - Rangers 0 0 0 0 1 1 2 0 0 -- 4 12 0 Athletics 0 1 0 4 0 0 1 0 X -- 6 6 0 Rangers ip h r er bb so np era Minor, L (0-3) 5.0 4 5 5 2 6 83 6.89 Herget 1.0 0 0 0 0 1 10 6.00 Rodriguez 0.2 2 1 1 1 0 13 13.50 Goody 0.1 0 0 0 1 0 7 3.00 Martin 1.0 0 0 0 1 1 12 3.86 Athletics ip h r er bb so np era Fiers, W (1-0) 6.0 7 4 4 2 2 80 5.63 McFarland, H (0) 1.0 1 0 0 0 0 9 0.00 Petit, H (0) 1.0 3 0 0 0 2 17 2.70 Hendriks, S (0) 1.0 1 0 0 0 1 15 1.42

Athletics London Marathon mass race cancelled, elite race on - race organisers 6 HOURS AGO