MLB Athletics vs Rays Box score

Oct 3 (OPTA) - Box score from Oakland Athletics vs Tampa Bay Rays on Wednesday Tampa Bay 5, Oakland 1 Tampa Bay ab r h rbi bb so avg Díaz 1b 4 2 3 2 0 0 .750 Wendle 3b 0 0 0 0 0 0 .000 Pham dh 4 1 2 1 0 1 .500 Meadows lf 3 0 0 0 1 2 .000 d’Arnaud c 4 0 0 0 0 1 .000 Duffy 3b 1 1 1 0 0 0 .000 Lowe 2b 3 0 0 0 0 2 .000 García rf 4 1 1 2 0 2 .250 Adames ss 4 0 0 0 0 2 .000 Kiermaier cf 4 0 0 0 0 1 .000 Brosseau 1b 2 0 0 0 1 1 .000 Choi 1b 1 0 0 0 0 0 .000 Morton p 0 0 0 0 0 0 .000 Castillo p 0 0 0 0 0 0 .000 Anderson p 0 0 0 0 0 0 .000 Pagan p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 34 5 7 5 2 12 - Oakland ab r h rbi bb so avg Semien ss 5 1 1 0 0 2 .200 Laureano rf 3 0 1 1 0 1 .333 Chapman 3b 3 0 1 0 1 0 .333 Olson 1b 3 0 1 0 1 1 .333 Canha cf 3 0 0 0 1 2 .000 Profar 2b 4 0 2 0 0 1 .500 Davis dh 4 0 0 0 0 3 .000 Grossman lf 4 0 2 0 0 1 .500 Murphy c 1 0 0 0 0 0 .000 Brown ph 1 0 0 0 0 0 .000 Phegley c 2 0 0 0 0 1 .000 Manaea p 0 0 0 0 0 0 .000 Petit p 0 0 0 0 0 0 .000 Diekman p 0 0 0 0 0 0 .000 Luzardo p 0 0 0 0 0 0 .000 Hendriks p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 1 8 1 3 12 - Tampa Bay 1 2 1 0 1 0 0 0 0 -- 5 7 1 Oakland 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -- 1 8 0 Tampa Bay ip h r er bb so np era Morton 5 5 1 0 3 4 94 0.00 Castillo 2 2 0 0 0 3 33 0.00 Anderson 1.1 1 0 0 0 4 22 0.00 Pagan 0.2 0 0 0 0 1 6 0.00 Oakland ip h r er bb so np era Manaea 2 4 4 4 0 5 46 18.00 Petit 2.2 2 1 1 0 2 31 3.38 Diekman 0.1 0 0 0 0 0 6 0.00 Luzardo 3 1 0 0 2 4 46 0.00 Hendriks 1 0 0 0 0 1 15 0.00

