MLB Athletics vs Rockies Box Score

an hour ago | Updated an hour ago

Rockies 8, Athletics 3 Rockies ab r h rbi bb so avg Dahl CF 4 0 1 2 1 0 .294 Story SS 5 1 1 0 0 2 .286 Blackmon RF 4 1 2 0 1 0 .188 Arenado 3B 4 1 1 1 0 0 .231 Murphy 1B 5 0 1 1 0 3 .250 McMahon

Rockies 8, Athletics 3 Rockies ab r h rbi bb so avg Dahl CF 4 0 1 2 1 0 .294 Story SS 5 1 1 0 0 2 .286 Blackmon RF 4 1 2 0 1 0 .188 Arenado 3B 4 1 1 1 0 0 .231 Murphy 1B 5 0 1 1 0 3 .250 McMahon 2B 4 1 2 0 1 1 .143 Tapia DH 4 2 2 1 0 2 .182 Hilliard LF 5 1 2 2 0 3 .182 Wolters C 4 1 1 1 0 0 .182 Totals 39 8 13 8 3 11 - Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 5 0 1 0 0 1 .238 Laureano CF 5 2 2 0 0 1 .412 Chapman 3B 3 0 1 0 1 1 .263 Olson 1B 3 1 2 0 1 1 .250 Canha RF 2 0 1 2 1 0 .357 Davis DH 4 0 0 0 0 2 .000 Grossman LF 4 0 1 1 0 1 .364 Pinder 2B 4 0 0 0 0 0 .111 Allen C 4 0 0 0 0 1 .125 Totals 34 3 8 3 3 8 - Rockies 0 0 1 2 2 0 0 3 0 -- 8 13 1 Athletics 0 0 1 0 1 0 0 1 0 -- 3 8 0 Rockies ip h r er bb so np era Senzatela, W (1-0) 5.0 6 2 2 3 3 87 3.60 Kinley, H (0) 1.0 0 0 0 0 2 13 0.00 Bard, H (0) 2.0 2 1 1 0 2 24 2.70 Estevez 1.0 0 0 0 0 1 11 0.00 Athletics ip h r er bb so np era Mengden, L (0-1) 4.0 5 3 3 2 4 87 6.75 Weems 3.0 4 2 2 0 3 33 6.00 Trivino 1.0 3 3 3 1 1 24 13.50 Wendelken 1.0 1 0 0 0 3 20 0.00

Athletics Russia asks World Athletics to postpone decision on possible expulsion 15 HOURS AGO

Athletics Marathon and race walk Olympic qualification can begin in September 19 HOURS AGO