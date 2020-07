MLB Athletics vs Rockies Box Score

Rockies 5, Athletics 1 Rockies ab r h rbi bb so avg Dahl CF 5 0 0 0 0 1 .227 Story SS 4 2 1 0 1 0 .278 Blackmon RF 5 0 2 1 0 1 .238 Arenado 3B 5 0 1 0 0 1 .222 Murphy DH 2 1 0 0 1 1 .214 Kemp PH

Rockies 5, Athletics 1 Rockies ab r h rbi bb so avg Dahl CF 5 0 0 0 0 1 .227 Story SS 4 2 1 0 1 0 .278 Blackmon RF 5 0 2 1 0 1 .238 Arenado 3B 5 0 1 0 0 1 .222 Murphy DH 2 1 0 0 1 1 .214 Kemp PH 0 0 0 0 1 0 .250 Tapia PR-DH 0 0 0 0 0 0 .182 McMahon 1B 4 1 2 0 0 1 .222 Hilliard LF 2 0 1 0 0 1 .231 Owings PH-2B 2 0 0 0 0 1 .000 Hampson 2B-LF 2 1 1 1 1 0 .333 Wolters C 3 0 1 1 0 1 .214 Totals 34 5 9 3 4 8 - Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 4 0 1 0 0 2 .240 Laureano DH 3 0 0 0 1 3 .350 Chapman 3B 4 1 1 1 0 2 .261 Olson 1B 3 0 0 0 1 0 .211 Canha CF 3 0 0 0 0 1 .294 Grossman LF 4 0 2 0 0 1 .400 Piscotty RF 3 0 0 0 0 0 .077 Machin 2B 4 0 0 0 0 1 .000 Murphy C 3 0 1 0 0 1 .200 Brown PH 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 1 5 1 2 11 - Rockies 0 1 0 1 0 0 0 1 2 -- 5 9 0 Athletics 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 1 5 2 Rockies ip h r er bb so np era Marquez, W (1-1) 6.0 4 1 1 1 8 95 1.54 Estevez, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 22 0.00 Diaz, H (0) 1.0 1 0 0 1 2 24 0.00 Almonte 1.0 0 0 0 0 0 10 0.00 Athletics ip h r er bb so np era Montas, L (0-1) 5.0 5 2 2 2 3 77 3.00 Luzardo 3.2 4 3 1 2 5 67 1.35 Petit 0.1 0 0 0 0 0 4 0.00

