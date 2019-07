MLB Athletics vs Twins Box score

Jul 4 (OPTA) - Box score from Oakland Athletics vs Minnesota Twins on Thursday Oakland 7, Minnesota 2 Minnesota ab r h rbi bb so avg Kepler rf 5 0 1 0 0 1 .265 Polanco ss 5 0 0 0 0 3 .313 Cruz dh 5 2 3 0 0 1 .286 Arraez lf 5 0 1 0 0 0 .414 Sanó 3b 3 0 1 0 1 1 .225 Adrianza 1b 3 0 2 2 0 1 .283 Schoop 2b 4 0 2 0 0 0 .254 Castro c 4 0 1 0 0 1 .248 Buxton cf 2 0 0 0 2 0 .250 Berríos p 0 0 0 0 0 0 .000 Littell p 0 0 0 0 0 0 .000 May p 0 0 0 0 0 0 .000 Morin p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 36 2 11 2 3 8 - Oakland ab r h rbi bb so avg Semien ss 4 2 2 5 1 0 .272 Chapman 3b 4 1 0 0 1 1 .262 Olson 1b 5 0 1 0 0 1 .245 Davis dh 4 1 1 0 1 1 .242 Canha rf 4 0 1 0 0 1 .237 Laureano cf 3 0 0 0 0 1 .260 Grossman lf 4 1 3 0 0 0 .263 Herrmann c 4 1 4 1 0 0 .625 Profar 2b 3 1 0 0 0 1 .215 Anderson p 0 0 0 0 0 0 .000 Wang p 0 0 0 0 0 0 .000 Trivino p 0 0 0 0 0 0 .000 Soria p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 7 12 6 3 6 - Minnesota 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 2 11 0 Oakland 0 0 0 1 2 0 0 4 X -- 7 12 1 Minnesota ip h r er bb so np era Berríos 5 6 3 3 3 2 92 3.00 Littell 1 2 0 0 0 1 12 5.84 May 1 1 0 0 0 3 20 3.26 Morin 1 3 4 4 0 0 23 3.18 Oakland ip h r er bb so np era Anderson 4.2 9 2 1 2 3 94 6.04 Wang 2.1 0 0 0 1 1 35 1.56 Trivino 1 1 0 0 0 2 10 4.50 Soria 1 1 0 0 0 2 17 4.65