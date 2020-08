MLB Diamondbacks vs Athletics Box Score

Diamondbacks 10, Athletics 1 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 3 0 1 0 0 1 .223 Machin 1B 1 0 0 0 0 0 .125 Laureano CF 2 0 0 0 2 1 .254 Olson 1B 3 0 0 0 0 2 .170 Pinder 3B 1 0 0 0 0 0 .229

Diamondbacks 10, Athletics 1 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 3 0 1 0 0 1 .223 Machin 1B 1 0 0 0 0 0 .125 Laureano CF 2 0 0 0 2 1 .254 Olson 1B 3 0 0 0 0 2 .170 Pinder 3B 1 0 0 0 0 0 .229 Chapman 3B 2 0 0 0 1 2 .235 Allen C 1 0 0 0 0 1 .179 Canha DH 4 0 1 0 0 2 .268 Grossman LF 3 0 0 0 0 1 .286 Davis PH 1 0 0 0 0 0 .146 Piscotty RF 3 1 1 0 0 2 .239 Kemp 2B 3 0 0 0 0 0 .262 Murphy C 2 0 1 1 0 0 .234 Barreto SS 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 30 1 4 1 3 13 - Diamondbacks ab r h rbi bb so avg Calhoun RF 4 2 2 1 0 2 .238 Jay RF 0 1 0 0 1 0 .120 Vogt C 5 0 0 0 0 1 .175 Marte CF 3 1 2 0 1 0 .361 Locastro CF 1 0 1 1 0 0 .250 Peralta DH 4 2 0 0 1 1 .322 Walker 1B 4 2 1 0 1 1 .287 Escobar 2B 2 1 0 1 1 0 .195 Ahmed SS 4 1 3 5 0 1 .275 Lamb 3B 3 0 2 1 1 1 .125 Varsho LF 3 0 0 0 0 1 .150 Totals 33 10 11 9 6 8 - Athletics 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 1 4 0 Diamondbacks 5 4 0 0 0 0 0 1 X -- 10 11 0 Athletics ip h r er bb so np era Montas, L (2-2) 1.2 6 9 9 4 1 56 4.74 Trivino 2.1 2 0 0 1 4 49 4.35 Mengden 4.0 3 1 1 1 3 63 3.65 Diamondbacks ip h r er bb so np era Weaver, W (1-3) 5.0 3 1 1 1 6 87 9.16 Widener 3.0 0 0 0 2 6 54 3.65 Lopez 1.0 1 0 0 0 1 12 3.38

