MLB Giants vs Athletics Box Score

Athletics 8, Giants 7 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 5 0 2 0 0 0 .218 Kemp 2B 3 0 0 0 0 1 .233 Pinder PH-2B 2 0 0 0 0 1 .167 Chapman 3B 5 1 0 0 0 1 .253 Olson 1B 5 1 1 1 0 1 .153 Canha CF

Athletics 8, Giants 7 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 5 0 2 0 0 0 .218 Kemp 2B 3 0 0 0 0 1 .233 Pinder PH-2B 2 0 0 0 0 1 .167 Chapman 3B 5 1 0 0 0 1 .253 Olson 1B 5 1 1 1 0 1 .153 Canha CF 3 2 1 1 1 1 .246 Grossman LF 4 2 1 1 1 0 .306 Davis DH 2 1 0 1 1 1 .143 Piscotty RF 4 1 2 4 0 0 .245 Murphy C 4 0 1 0 0 1 .200 Barreto PR 0 0 0 0 0 0 .000 Allen C 0 0 0 0 0 0 .136 Totals 37 8 8 8 3 7 - Giants ab r h rbi bb so avg Yastrzemski CF-LF 6 1 1 1 0 2 .303 Solano 2B 4 1 1 0 1 0 .444 Longoria 3B 5 1 2 3 0 0 .231 Flores 1B 5 1 4 0 0 0 .292 Pence RF 4 1 1 3 1 2 .119 Ruf LF 2 0 1 0 1 0 .276 Dickerson PH 1 0 0 0 0 1 .265 Crawford SS 1 0 0 0 0 0 .204 Sandoval DH 5 0 0 0 0 2 .159 Slater PR 0 0 0 0 0 0 .342 Tromp C 4 1 1 0 0 1 .229 Belt PH 1 0 0 0 0 1 .132 Dubon SS-CF 4 1 2 0 0 1 .224 Totals 42 7 13 7 3 10 - Athletics 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 -- 8 8 1 Giants 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 -- 7 13 0 Athletics ip h r er bb so np era Luzardo 3.1 9 6 6 2 3 72 4.79 Wendelken 2.2 1 0 0 0 3 30 2.89 Trivino 1.0 1 0 0 0 1 15 6.43 McFarland 1.0 1 1 1 0 0 13 1.08 Soria, W (2-0) 1.0 1 0 0 1 0 21 0.00 Hendriks, S (0) 1.0 0 0 0 0 3 13 1.74 Giants ip h r er bb so np era Cueto 7.0 3 2 2 2 5 104 4.62 Watson 1.0 1 0 0 0 0 7 1.93 Gott 0.1 2 5 5 1 0 23 8.53 Rogers 0.2 2 0 0 0 2 20 9.90 Garcia, L (0-1) 1.0 0 1 0 0 0 12 0.00

Athletics Cheptegei smashes 5,000 metres world record at Monaco Diamond League 13 HOURS AGO

Athletics Athletics meetings to feature 'pioneering' artificial crowd noise 18 HOURS AGO