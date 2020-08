MLB Giants vs Athletics Box Score

Athletics 15, Giants 3 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 5 1 1 2 0 1 .216 Barreto SS 1 0 0 0 0 0 .000 Kemp 2B 2 1 1 0 0 0 .306 Pinder PH-2B 4 1 3 2 0 0 .235 Chapman 3B 5 1 2 1 0 1 .247 Machin

Athletics 15, Giants 3 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 5 1 1 2 0 1 .216 Barreto SS 1 0 0 0 0 0 .000 Kemp 2B 2 1 1 0 0 0 .306 Pinder PH-2B 4 1 3 2 0 0 .235 Chapman 3B 5 1 2 1 0 1 .247 Machin 3B 1 0 0 0 0 0 .091 Olson 1B 5 3 3 0 0 2 .185 Canha CF 4 2 2 2 1 1 .284 Grossman LF 3 2 1 1 2 1 .286 Davis DH 4 1 1 1 1 0 .149 Piscotty RF 4 1 2 5 1 0 .250 Murphy C 3 2 1 0 2 2 .222 Totals 41 15 17 14 7 8 - Giants ab r h rbi bb so avg Yastrzemski RF 3 0 1 1 0 1 .305 Ruf PH-RF 2 0 0 0 0 1 .265 Dickerson LF 4 0 0 0 1 1 .245 Solano 2B 5 0 0 0 0 2 .403 Belt 1B 4 1 3 1 0 0 .186 Longoria 3B 1 0 0 0 1 0 .228 Sandoval PH-3B 2 0 1 0 0 0 .174 Flores DH 4 0 0 0 0 0 .291 Tromp C 0 0 0 0 0 0 .211 Heineman C-P 4 0 0 0 0 1 .189 Crawford SS 3 2 2 1 1 0 .224 Dubon CF 3 0 2 0 1 0 .250 Totals 35 3 9 3 4 6 - Athletics 0 1 1 0 9 2 0 2 0 -- 15 17 0 Giants 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -- 3 9 1 Athletics ip h r er bb so np era Fiers, W (2-1) 6.0 7 2 2 1 4 91 5.96 Kaprielian 2.0 1 1 1 1 1 35 4.50 Mengden 1.0 1 0 0 2 1 23 4.32 Giants ip h r er bb so np era Webb, L (1-2) 4.1 3 3 3 5 5 88 3.54 Peralta 0.0 4 5 5 1 0 19 9.35 Rodriguez 1.2 7 5 5 1 1 45 13.50 Baragar 1.0 0 0 0 0 1 12 10.00 Selman 1.0 2 2 2 0 1 20 3.24 Heineman 1.0 1 0 0 0 0 7 0.00

Athletics Olympic medal the aim for Wightman after strong showing in Monaco 8 HOURS AGO

Athletics Outgoing Wightman keen to open up on reignited Olympic push 12 HOURS AGO