MLB Mariners vs Athletics Box Score

Athletics 3, Mariners 2 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 5 0 0 0 0 3 .206 Chapman 3B 5 0 0 0 0 3 .188 Laureano CF 4 0 0 0 0 2 .296 Canha LF 3 1 1 0 1 1 .273 Olson 1B 3 0 0 0 1 3 .154 Pinder 2B 3 1 1 2 1 1 .167 Davis DH 4 0 1 0 0 1 .053 Kemp PR-DH 0 1 0 0 0 0 .000 Piscotty RF 4 0 2 0 0 0 .190 Murphy C 2 0 0 0 1 1 .143 Grossman PH 1 0 1 1 0 0 .350 Allen C 0 0 0 0 0 0 .125 Totals 34 3 6 3 4 15 - Mariners ab r h rbi bb so avg Crawford SS 5 1 1 0 0 1 .364 Nola C 4 1 2 0 0 0 .294 Gordon PR 0 0 0 0 0 0 .231 Hudson C 0 0 0 0 0 0 .167 Lewis CF 3 0 1 0 1 2 .444 Seager 3B 3 0 1 2 1 0 .294 White 1B 3 0 0 0 1 0 .152 Marmolejos LF 4 0 0 0 0 1 .120 Long Jr. 2B 4 0 0 0 0 2 .212 Vogelbach DH 2 0 0 0 0 1 .077 Lopes PH-DH 2 0 0 0 0 1 .286 Moore RF 4 0 0 0 0 1 .294 Totals 34 2 5 2 3 9 - Athletics 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 -- 3 6 1 Mariners 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -- 2 5 0 Athletics ip h r er bb so np era Fiers 6.0 4 2 2 1 3 79 5.40 Diekman 1.0 0 0 0 0 1 17 0.00 Petit 1.0 0 0 0 0 1 8 0.00 Soria, W (1-0) 1.0 1 0 0 2 3 28 0.00 Hendriks, S (0) 1.0 0 0 0 0 1 13 2.70 Mariners ip h r er bb so np era Kikuchi 6.0 3 0 0 1 9 89 4.66 Margevicius, BS (0) 2.0 2 2 2 1 4 38 5.40 Magill 1.0 0 0 0 2 1 18 0.00 Altavilla, L (1-1) 1.0 1 1 1 0 1 15 9.00

