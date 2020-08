MLB Mariners vs Athletics Box Score

Athletics 11, Mariners 1 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 5 0 1 0 1 1 .205 Laureano CF 3 1 2 2 1 1 .324 Machin 3B 0 1 0 0 1 0 .000 Canha LF-CF 3 1 1 2 2 1 .296 Chapman 3B 5 1 1 0 0 1 .195 Kemp

Athletics 11, Mariners 1 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 5 0 1 0 1 1 .205 Laureano CF 3 1 2 2 1 1 .324 Machin 3B 0 1 0 0 1 0 .000 Canha LF-CF 3 1 1 2 2 1 .296 Chapman 3B 5 1 1 0 0 1 .195 Kemp LF 1 0 0 0 0 1 .100 Olson 1B 3 1 1 1 3 0 .152 Brown PR-1B 0 0 0 0 0 0 .000 Pinder 2B 4 1 1 2 0 0 .188 Barreto PH-2B 2 0 0 0 0 1 .000 Davis DH 3 2 2 2 1 0 .125 Piscotty RF 5 1 2 1 0 1 .231 Murphy C 3 2 1 0 2 2 .176 Totals 37 11 12 10 11 9 - Mariners ab r h rbi bb so avg Crawford SS 3 1 0 0 1 1 .308 Moore SS 0 0 0 0 0 0 .286 Long Jr. 2B 4 0 1 0 0 1 .250 Lewis CF 4 0 0 0 0 2 .386 Seager 3B 3 0 2 1 1 0 .316 Nola C 4 0 0 0 0 1 .217 Vogelbach DH 2 0 0 0 2 2 .105 White 1B 4 0 0 0 0 2 .125 Marmolejos LF 4 0 0 0 0 1 .103 Smith RF 4 0 1 0 0 2 .087 Totals 32 1 4 1 4 12 - Athletics 0 0 0 0 8 0 2 0 1 -- 11 12 1 Mariners 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -- 1 4 0 Athletics ip h r er bb so np era Montas, W (1-1) 7.0 4 1 1 4 9 99 2.25 Wendelken 1.0 0 0 0 0 1 8 0.00 Trivino 1.0 0 0 0 0 2 14 9.00 Mariners ip h r er bb so np era Sheffield, L (0-2) 4.2 4 4 4 2 5 86 9.39 Shaw 0.1 5 4 4 2 0 28 27.00 Grotz 2.0 2 2 2 4 1 54 12.00 Cortes 2.0 1 1 1 3 3 44 6.75

