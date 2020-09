MLB Mariners vs Athletics Box Score

Athletics 9, Mariners 0 Athletics ab r h rbi bb so avg La Stella 2B 3 1 1 0 1 0 .277 Kemp 2B 0 0 0 0 0 0 .237 Semien SS 3 0 0 1 1 0 .227 Orf PH-SS 1 0 0 0 0 0 .000 Grossman LF 4 1 2 1 0 0 .258 Olson 1B 2 1 0 0 2 1 .193 Brown 1B 0 0 0 0 0 0 .000 Canha RF 4 1 2 3 0 0 .247 Lamb DH 4 2 2 1 0 1 .500 Laureano CF 4 1 2 2 0 0 .219 Heim C 3 1 1 1 1 0 .292 Machin 3B 4 1 1 0 0 0 .207 Totals 32 9 11 9 5 2 - Mariners ab r h rbi bb so avg Moore 2B 3 0 0 0 0 2 .265 France 3B 3 0 0 0 0 1 .308 Lewis CF 2 0 1 0 1 1 .295 Seager DH 3 0 0 0 0 0 .248 White 1B 2 0 0 0 1 1 .170 Lopes RF 2 0 0 0 0 0 .257 Marmolejos LF 2 0 0 0 0 1 .259 Walton SS 2 0 1 0 0 0 .154 Odom C 2 0 0 0 0 2 .100 Totals 21 0 2 0 2 8 - Athletics 1 0 5 0 0 3 0 -- 9 11 0 Mariners 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 2 0 Athletics ip h r er bb so np era Minor, W (1-5) 7.0 2 0 0 2 8 102 5.40 Mariners ip h r er bb so np era Yacabonis, L (0-1) 1.1 2 1 1 3 1 44 3.86 Frankoff 1.2 5 5 5 2 0 51 16.88 Lail 4.0 4 3 3 0 1 47 5.40