Mariners 12, Athletics 3 Athletics ab r h rbi bb so avg Kemp LF 4 0 1 0 0 0 .242 Grossman RF 4 2 3 2 0 0 .241 La Stella DH 3 0 1 0 1 0 .273 Canha CF 2 1 0 0 1 0 .241 Olson 1B 3 0 1 0 0 1 .199 Murphy C 3 0 1 0 0 0 .230 Lamb 3B 3 0 1 1 0 1 .256 Machin 2B 3 0 1 0 0 0 .206 Orf SS 3 0 0 0 0 1 .000 Totals 28 3 9 3 2 3 - Mariners ab r h rbi bb so avg Crawford SS 4 1 2 2 0 0 .250 Seager DH 3 2 1 1 1 0 .246 France 3B 4 1 1 1 0 1 .289 Marmolejos LF 3 1 0 0 1 1 .212 Lopes RF 4 2 2 2 0 1 .245 White 1B 4 2 3 2 0 0 .180 Bishop CF 3 0 0 1 1 1 .192 Strange-Gordon 2B 3 2 2 2 1 0 .200 Odom C 2 1 1 0 1 1 .139 Totals 30 12 12 11 5 5 - Athletics 1 0 0 1 1 0 0 -- 3 9 0 Mariners 0 0 8 1 2 1 X -- 12 12 1 Athletics ip h r er bb so np era Blackburn, L (0-1) 2.1 5 7 7 2 2 48 27.00 Kaprielian 1.2 3 2 2 1 3 36 7.36 Weems 1.0 2 2 2 2 0 28 3.21 McFarland 1.0 2 1 1 0 0 12 4.35 Mariners ip h r er bb so np era Dunn, W (4-1) 5.0 6 3 3 2 2 86 4.34 Lockett 2.0 3 0 0 0 1 19 4.32