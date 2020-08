MLB Rangers vs Athletics Box Score

an hour ago | Updated an hour ago

Rangers 3, Athletics 2 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 4 0 3 0 1 1 .219 Laureano CF 3 1 0 0 1 1 .225 Olson 1B 4 0 0 0 1 3 .164 Chapman 3B 5 0 0 0 0 3 .246 Canha DH 4 0 2 1 0 1 .290 Grossman LF 3 0 0 0 1 1 .276 Piscotty RF 4 1 2 1 0 1 .264 Kemp 2B 4 0 1 0 0 0 .241 Murphy C 3 0 0 0 0 2 .222 Davis PH 1 0 0 0 0 0 .161 Totals 35 2 8 2 4 13 - Rangers ab r h rbi bb so avg Taveras CF 3 0 1 0 1 1 .333 Solak LF 4 1 1 0 0 0 .260 Santana 1B 4 1 1 0 0 1 .167 Frazier 3B 2 0 1 2 2 1 .261 Rivera PR-SS 0 0 0 0 0 0 .000 Trevino C 4 0 0 0 0 1 .324 Chirinos DH 4 0 1 0 0 1 .143 Odor 2B 3 0 1 0 0 2 .150 Kiner-Falefa SS-3B 3 1 1 1 0 0 .258 Heineman RF 3 0 0 0 0 1 .167 Totals 30 3 7 3 3 8 - Athletics 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 2 8 0 Rangers 2 1 0 0 0 0 0 0 X -- 3 7 0 Athletics ip h r er bb so np era Luzardo, L (2-1) 6.2 7 3 3 2 7 96 3.74 Petit 1.1 0 0 0 1 1 19 2.08 Rangers ip h r er bb so np era Lynn, W (4-0) 6.0 5 2 2 2 8 105 1.59 Hernandez, H (0) 1.2 1 0 0 1 3 25 1.56 Montero, S (0) 1.1 2 0 0 1 2 31 3.52

Athletics Rangers take lead early, hold off Athletics 3 HOURS AGO

