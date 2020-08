MLB Rangers vs Athletics Box Score

an hour ago | Updated an hour ago

Athletics 10, Rangers 3 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 5 2 3 2 0 0 .233 Grossman LF 4 1 0 1 1 1 .263 Chapman 3B 3 0 0 0 1 3 .240 Canha DH 4 2 0 1 0 2 .279 Piscotty RF 5 0 1 3 0 2 .260 Olson 1B 4 1 2 2 1 0 .175 Laureano CF 4 0 0 0 0 2 .215 Kemp 2B 2 3 1 0 1 0 .250 Heim C 3 1 1 0 1 0 .333 Totals 34 10 8 9 5 10 - Rangers ab r h rbi bb so avg Taveras CF 4 0 1 0 0 1 .286 Solak LF 4 0 2 2 0 1 .270 Frazier 3B 4 0 0 0 0 2 .250 Gallo RF 4 0 0 0 0 1 .191 Santana 1B 4 0 0 0 0 2 .154 Trevino DH 4 1 2 0 0 0 .342 Chirinos C 3 1 0 0 0 1 .132 Kiner-Falefa SS 4 1 2 1 0 0 .269 Rivera 2B 2 0 0 0 0 0 .000 Dietrich PH-2B 1 0 1 0 0 0 .250 Totals 34 3 8 3 0 8 - Athletics 0 0 1 2 2 0 5 0 0 -- 10 8 1 Rangers 0 1 0 0 2 0 0 0 0 -- 3 8 0 Athletics ip h r er bb so np era Manaea, W (2-2) 5.0 6 3 1 0 3 86 5.64 McFarland, H (0) 1.0 1 0 0 0 1 15 0.71 Trivino 2.0 1 0 0 0 3 27 3.38 Weems 1.0 0 0 0 0 1 14 3.00 Rangers ip h r er bb so np era Gibson, L (1-3) 6.1 6 7 7 2 6 95 5.73 Gibaut 0.1 0 3 3 1 1 21 6.57 Herget 0.1 1 0 0 1 1 14 4.50 Hearn 2.0 1 0 0 1 2 40 2.35

