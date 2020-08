MLB Rangers vs Athletics Box Score

Athletics 3, Rangers 1 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 4 1 1 0 1 1 .234 Laureano CF 3 1 0 0 2 1 .208 Piscotty RF 5 1 2 1 0 1 .267 Canha LF 4 0 1 0 1 1 .278 Olson 1B 4 0 1 0 0 1 .178 Davis DH

Athletics 3, Rangers 1 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 4 1 1 0 1 1 .234 Laureano CF 3 1 0 0 2 1 .208 Piscotty RF 5 1 2 1 0 1 .267 Canha LF 4 0 1 0 1 1 .278 Olson 1B 4 0 1 0 0 1 .178 Davis DH 2 0 0 0 0 0 .155 Grossman PH-DH 0 0 0 1 1 0 .263 Murphy C 4 0 0 0 0 1 .209 Barreto 2B 3 0 0 0 0 3 .000 Kemp PH-2B 1 0 0 0 0 1 .246 Machin 3B 3 0 0 0 1 1 .105 Chapman 3B 0 0 0 0 0 0 .240 Totals 33 3 5 2 6 11 - Rangers ab r h rbi bb so avg Choo LF 3 1 1 0 1 2 .216 Santana 1B 3 0 0 0 1 2 .145 Trevino C 4 0 1 0 0 0 .333 Gallo RF 3 0 0 0 1 1 .186 Frazier 3B 4 0 0 0 0 1 .240 Solak 2B 4 0 1 0 0 0 .269 Dietrich DH 3 0 0 0 0 2 .222 Kiner-Falefa SS 3 0 0 0 0 2 .260 Taveras CF 3 0 0 0 0 2 .200 Totals 30 1 3 0 3 12 - Athletics 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -- 3 5 1 Rangers 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -- 1 3 3 Athletics ip h r er bb so np era Fiers, W (4-1) 6.0 3 1 0 2 7 91 4.86 Soria, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 15 1.23 Diekman, H (0) 1.0 0 0 0 1 2 20 0.00 Hendriks, S (0) 1.0 0 0 0 0 2 10 1.10 Rangers ip h r er bb so np era Allard, L (0-3) 5.1 1 2 2 4 5 91 6.50 Garcia 0.2 0 0 0 1 1 8 0.00 Rodriguez 1.0 0 0 0 0 2 25 1.04 Hernandez 0.0 3 1 1 0 0 13 2.08 Goody 1.0 0 0 0 0 3 15 3.60 Cody 1.0 1 0 0 1 0 10 0.00

