MLB Rangers vs Athletics Box Score

Rangers 6, Athletics 3 Athletics ab r h rbi bb so avg La Stella 3B 3 2 1 1 1 0 .277 Semien SS 3 0 1 0 1 2 .223 Piscotty RF 4 0 0 1 0 2 .254 Olson 1B 4 0 0 0 0 4 .200 Grossman LF 4 0 1 0 0 1 .252 Canha DH 4 1 2 0 0 0 .245 Laureano CF 3 0 0 0 1 2 .214 Heim C 4 0 1 1 0 1 .286 Kemp 2B 3 0 0 0 0 0 .243 Brown PH 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 33 3 6 3 3 13 - Rangers ab r h rbi bb so avg Taveras CF 3 0 0 0 1 1 .225 Kiner-Falefa 3B 4 1 2 0 0 1 .321 Solak LF 4 1 1 0 0 1 .262 Odor 2B 4 1 1 3 0 2 .155 Dietrich DH 4 1 2 1 0 2 .200 Tejeda SS 4 0 1 0 0 2 .286 Guzman 1B 3 0 0 0 0 1 .250 White RF 2 1 0 0 1 0 .111 Mathis C 3 1 1 2 0 2 .190 Totals 31 6 8 6 2 12 - Athletics 1 0 0 0 0 0 0 1 1 -- 3 6 0 Rangers 0 1 0 0 0 3 2 0 X -- 6 8 0 Athletics ip h r er bb so np era Montas, L (3-4) 5.1 7 4 4 1 7 81 5.86 McFarland 0.2 0 0 0 0 0 6 2.55 Trivino 1.0 1 2 2 1 2 27 3.38 Wendelken 1.0 0 0 0 0 3 17 1.31 Rangers ip h r er bb so np era Lynn, W (6-2) 7.0 3 1 1 2 10 110 2.40 Hernandez 1.0 1 1 1 0 1 12 2.81 Montero 1.0 2 1 1 1 2 22 2.63