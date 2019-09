MLB Tigers vs Athletics Box score

Sep 7 (OPTA) - Box score from Detroit Tigers vs Oakland Athletics on Friday Oakland 7, Detroit 3 Oakland ab r h rbi bb so avg Semien ss 5 1 2 1 0 1 .277 Chapman 3b 3 3 2 0 2 1 .258 Pinder rf 4 2 2 3 0 0 .235 Davis dh 5 0 1 0 0 1 .217 Piscotty rf 4 0 2 3 0 0 .252 Neuse 2b 1 0 0 0 0 1 .167 Olson 1b 3 0 0 0 2 0 .268 Profar lf 4 0 1 0 0 1 .214 Laureano cf 3 1 2 0 0 0 .284 Canha cf 1 0 0 0 0 1 .271 Phegley c 2 0 0 0 0 0 .246 Grossman ph 1 0 0 0 0 0 .249 Hundley c 0 0 0 0 0 0 .200 Murphy c 1 0 0 0 0 1 .250 Fiers p 0 0 0 0 0 0 .000 Hendriks p 0 0 0 0 0 0 .000 Diekman p 0 0 0 0 0 0 .000 Wendelken p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 37 7 12 7 4 7 - Detroit ab r h rbi bb so avg Goodrum 1b 3 1 1 0 0 1 .248 Reyes rf 1 0 0 0 0 1 .316 Lugo 3b 3 0 1 1 0 1 .241 Castellanos rf 2 2 1 1 1 0 .292 Castro cf 1 0 0 0 0 1 .285 Cabrera dh 4 0 1 0 0 0 .284 Rodriguez 2b 4 0 0 0 0 0 .224 Stewart lf 3 0 1 0 1 1 .236 Harrison 2b 3 0 0 0 0 1 .175 Mercer ss 1 0 0 0 0 1 .272 Greiner c 2 0 0 0 1 0 .172 Jones cf 2 0 0 0 0 1 .235 Candelario 1b 1 0 0 0 0 1 .200 Soto p 0 0 0 0 0 0 .000 Farmer p 0 0 0 0 0 0 .000 Stumpf p 0 0 0 0 0 0 .000 Reininger p 0 0 0 0 0 0 .000 Alcántara p 0 0 0 0 0 0 .000 McKay p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 3 5 2 3 9 - Oakland 0 0 3 0 0 0 2 0 2 -- 7 12 1 Detroit 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -- 3 5 0 Oakland ip h r er bb so np era Fiers 6 4 3 3 3 3 85 3.51 Hendriks 1 0 0 0 0 2 17 1.70 Diekman 1 1 0 0 0 2 18 4.72 Wendelken 1 0 0 0 0 2 13 4.39 Detroit ip h r er bb so np era Soto 4 4 3 3 2 3 70 5.90 Farmer 1.1 2 0 0 0 0 20 4.42 Stumpf 0.1 2 0 0 0 0 12 4.23 Reininger 1 2 2 2 2 0 23 9.15 Alcántara 0.1 0 0 0 0 0 3 5.31 McKay 2 2 2 2 0 4 34 5.40