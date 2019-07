MLB Twins vs Athletics Box score

Jul 21 (OPTA) - Box score from Minnesota Twins vs Oakland Athletics on Sunday Minnesota 7, Oakland 6 Oakland ab r h rbi bb so avg Semien ss 3 1 1 0 2 1 .271 Chapman 3b 5 0 2 0 0 3 .277 Olson 1b 3 0 1 0 2 2 .261 Canha rf 5 0 0 0 0 1 .249 Laureano cf 4 0 0 0 1 3 .284 Davis dh 4 1 0 0 1 3 .233 Grossman lf 3 1 1 0 1 1 .261 Profar 2b 1 1 0 0 1 0 .212 Pinder 2b 0 0 0 1 0 0 .249 Herrmann ph 1 0 1 1 0 0 .310 Barreto 2b 0 1 0 0 0 0 .139 Phegley c 2 1 1 3 1 0 .246 Mengden p 0 0 0 0 0 0 .000 Wang p 0 0 0 0 0 0 .000 Trivino p 0 0 0 0 0 0 .000 Soria p 0 0 0 0 0 0 .000 Hendriks p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 6 7 5 9 14 - Minnesota ab r h rbi bb so avg Kepler cf 6 2 3 4 0 0 .264 Polanco ss 3 0 1 1 2 0 .305 Cruz dh 4 0 1 0 1 1 .270 Rosario lf 5 0 1 0 0 1 .282 Sanó 3b 5 0 0 0 0 2 .234 Gonzalez rf 3 1 1 0 2 0 .260 Arraez 2b 5 1 3 0 0 0 .381 Adrianza 1b 5 2 3 2 0 0 .288 Castro c 3 1 0 0 2 1 .255 Pineda p 0 0 0 0 0 0 .000 Harper p 0 0 0 0 0 0 .000 May p 0 0 0 0 0 0 .000 Littell p 0 0 0 0 0 0 .000 Stewart p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 39 7 13 7 7 5 - Oakland 0 0 0 0 2 1 1 2 0 -- 6 7 1 Minnesota 1 3 0 0 1 0 0 0 2 -- 7 13 0 Oakland ip h r er bb so np era Mengden 3.1 6 4 4 5 2 86 4.65 Wang 1.2 3 1 1 1 1 30 1.80 Trivino 2 1 0 0 1 0 22 4.43 Soria 1 0 0 0 0 1 15 4.47 Hendriks 0.2 3 2 2 0 1 15 1.46 Minnesota ip h r er bb so np era Pineda 5.1 4 3 3 5 8 109 4.41 Harper 0.2 1 0 0 0 0 14 3.12 May 1.2 2 3 2 3 3 49 4.10 Littell 0.1 0 0 0 0 1 5 4.91 Stewart 1 0 0 0 1 2 18 3.93