Clasica Almeria 2021: Giacomo Nizzolo takes dominant sprint win at Clasica Almeria

Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) took victory at Clasica de Almeria ahead of Florian Senechal. Britain's Mark Cavendish punctured on the final lap.

