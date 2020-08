Cycling-Route for the 2020 Tour de France

an hour ago | Updated an hour ago

NICE, France, Aug.

26 (Reuters) - The route for the 2020 Tour de France, which starts on Saturday:

Aug 29. Stage 1 - Nice - Nice 156km

Aug 30. Stage 2 - Nice - Nice 186km

Aug 31. Stage 3 - Nice - Sisteron 198km

Sept 1. Stage 4 - Sisteron - Orcieres-Merlette 160.5km

Sept 2. Stage 5 - Gap - Privas 183km

Sept 3. Stage 6 - Le Teil - Mont Aigoual 191km

Sept 4. Stage 7 - Millau - Lavaur 168km

Sept 5. Stage 8 - Cazeres-sur-Garonne - Loudenvielle 141km

Sept 6. Stage 9 - Pau - Laruns 153km

Sept 7. Rest day - Charente-Maritime

Sept 8. Stage 10 - Ile d’Oleron - Ile de Re 168.5km

Sept 9. Stage 11 - Chatelaillon Place - Poitiers 167.5km

Sept 10. Stage 12 - Chauvigny - Sarran 218km

Sept 11. Stage 13 - Chatel Guyon - Puy Mary Cantal 191.5km

Sept 12. Stage 14 - Clermont Ferrand - Lyon 194km

Sept 13. Stage 15 - Lyon - Grand Colombier 174.5

Sept 14. Rest day - Isere

Sept 15. Stage 16 - La-Tour-du-Pin - Villard-de-Lans 164km

Sept 16. Stage 17 - Grenoble - Meribel Col de la Loze 170km

Sept 17. Stage 18 - Meribel - La Roche sur Foron 175km

Sept 18. Stage 19 - Bourg-en-Bresse - Champagnole 166.5km

Sept 19. Stage 20 - Lure - La Planche des Belles Filles, inidividual time trial 36.2km

Sept 20. Stage 21 - Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Elysees 122km

(Reporting by Julien Pretot; Editing by Hugh Lawson)

