Cycling

'Whipped it straight from under him' - Crash at 71km of Dwars door Vlaanderen

Michael Gogl (Alpecin–Fenix), Alexys Brunel (Groupama–FDJ), Mick van Dijke (Jumbo–Vism), Florian Vermeersch (Lotto–Soudal) all caught up in crash with 71km to go of Dwars door Vlaanderen.

00:01:03, an hour ago