Cycling

‘Rename it Ronde Van Der Breggen!’ – Anna van der Breggen claims 7th straight La Fleche Wallonne win

World champion Anna van der Breggen won a seventh consecutive La Fleche Wallonne on Wednesday, holding off Kasia Niewiadoma (Canyon–SRAM) and Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo).

00:01:58, 37 minutes ago