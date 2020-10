Cycling

Giro d'Italia 2020: Bradley Wiggins analyses time trial set-ups of leading Giro contenders

Bradley Wiggins discusses the time trial set-ups of the top GC riders at the Giro d'Italia: Wilco Kelderman, Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali and Joao Almeida. Plus the king of the time trials Filippo Ganna is analysed.

00:02:06, 0 views, 9 minutes ago