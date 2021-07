Cycling

Giro d'Italia Donne - Watch Team DSM sprinter Lorena Wiebes beat Emma Norsgaard and Maria Vittoria Sperotto in Stage 8

Lorena Wiebes (Team DSM) won stage 8 of the Giro d'Italia Donne. Emma Norsgaard (Movistar Team) finished second and Maria Vittoria Sperotto (A.R. Monex) rounded out the podium.

00:03:08, 40 minutes ago