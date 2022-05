Cycling

Giro d'Italia 2022 - Dutch duo Bauke Mollema and Pascal Eenkhoorn copy Magnus Cort by lauching false attack

Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) and Bauke Mollema (Trek-Segafredo) zipped clear of the pack - but it's all just fun and games.

00:00:38, 21 minutes ago