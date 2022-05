Cycling

'Glorious chaos!' - Mathieu van der Poel grabs stunning victory on Stage 1 of Giro d'Italia 2022

'Glorious chaos!' - Mathieu van der Poel grabs a stunning victory on Stage 1 of the Giro d'Italia 2022 in a wild finish to the opening day's racing. Stream the Giro d'Italia live and on-demand on discovery+. You can also watch all the action live on eurosport.co.uk

00:00:49, Yesterday at 15:48