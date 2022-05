Cycling

‘Just too much’ – Romain Combaud breaks down in tears discussing Romain Bardet

Romain Combaud (Team DSM) broke down in tears discussing the plight of team-mate Romain Bardet after the pink jersey contender abandoned the Giro d'Italia.

00:01:37, 29 minutes ago