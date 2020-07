Ineos's Grand Tour strategy and more: Start lists and schedules of cycling's biggest stars

The rearranged and compressed cycling calendar has left the leading riders on the men’s World Tour with a quandary over which races to fit into their schedules. Which of Chris Froome, Egan Bernal, Geraint Thomas and Richard Carapaz would Ineos pick for the Tour de France? What races are Peter Sagan and Julian Alaphilippe targetting? How strong are the fields for the Giro d'Italia and La Vuelta?

To help you have more of an idea of what each starting field will look like, here are the star names who have committed to each of the biggest races of the season, from one-day classics to the Grand Tours.

Vuelta a Burgos Israel Start-Up Nation team return negative Covid-19 tests at Vuelta a Burgos 6 HOURS AGO

Strade Bianche (August 1)

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Greg Van Avermaet (CCC)

Alejandro Valverde (Movistar)

Michal Kwiatkowski (Ineos)

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Tiesj Benoot (Sunweb)

Milan-San Remo (August 8)

Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale)

Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Elia Viviani (Cofidis)

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Philippe Gilbert

Michal Kwiatkowski (Ineos)

Alejandro Valverde (Movistar)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Greg Van Avermaet (CCC)

Critérium du Dauphiné (12-16 August)

Egan Bernal, Geraint Thomas, Chris Froome (Ineos)

Thibaut Pinot , David Gaudu (Groupama-FDJ)

Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale)

Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Nairo Quintana, Warren Barguil (Arkéa-Samsic)

Miguel Angel Lopez (Astana)

Mikel Landa (Bahrain-McLaren)

Peter Sagan, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe)

Guillaume Martin (Cofidis)

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Alejandro Valverde (Movistar)

Tadej Pogacar (UAE)

Il Lombardia (August 15)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Jakob Fuglsang (Astana)

Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)

Michal Kwiatkowski (Ineos)

Vincenzo NIbali, Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Fabio Aru, Tadej Pogacar (UAE)

Play Icon WATCH Best of Brad on a Bike - Bradley Wiggins' top moments from the 2019 Tour de France 00:07:48

Tour de France (August 29-September 20)

Egan Bernal, Geraint Thomas, Chris Froome (Ineos)

Thibaut Pinot , David Gaudu (Groupama-FDJ)

Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale)

Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Nairo Quintana, Warren Barguil (Arkéa-Samsic)

Miguel Angel Lopez (Astana)

Mikel Landa (Bahrain-McLaren)

Peter Sagan, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe)

Guillaume Martin, Elia Viviani (Cofidis)

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Alejandro Valverde (Movistar)

Tadej Pogacar (UAE)

Adam Yates (Mitchelton-Scott)

Tirreno-Adriatico (September 7-13)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Richard Carapaz (Ineos)

Jakob Fuglsang (Astana)

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe)

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

Michael Matthews (Sunweb)

Fernando Gaviria (UAE)

Play Icon WATCH Wiggins: Ineos 'getting even stronger' with Carapaz signing 00:02:39

Flèche Wallonne (September 30)

Julian Alaphilippe, Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step)

Alejandro Valverde (Movistar)

Warren Barguil (Arkéa-Samsic)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)

Valentin Madouas, Rudy Molard (Groupama-FDJ)

Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Tadej Pogacar (UAE)

Giro d'Italia (October 3-25)

Richard Carapaz (Ineos)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Jakob Fuglsang (Astana)

Simon Yates (Mitchelton-Scott)

Remco Evenepoel, Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step)

Peter Sagan, Rafal Majka (Bora-Hansgrohe)

Michael Matthews -Sunweb)

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Elia Viviani (Cofidis)

Fernando Gaviria (UAE)

Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Play Icon WATCH Froome - 'Finestre felt my real personality coming out, I rose to the occasion' 00:03:54

Liège-Bastogne-Liège (October 4)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Greg Van Avermaet (CCC)

Julian Alphilippe, Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step)

Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

Alejandro Valverde (Movistar)

Tiesj Benoot (Sunweb)

Amstel Gold Race (October 10)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Philippe Gilbert, Tim Wellens (Lotto Soudal)

Warren Barguil (Arkéa-Samsic)

Valentin Madouas, Rudy Molard (Groupama-FDJ)

Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step)

Michal Kwiatkowski (Ineos)

Tiesj Benoot (Sunweb)

Play Icon WATCH Van der Poel's greatest win so far... in his own words - Amstel Gold Race 2019 00:03:18

Tour of Flanders (October 18)

Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Tiesj Benoot (Sunweb)

Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale)

Niki Terpstra (Total Direct Energie)

Greg Van Avermaet (CCC)

Alberto Bettiol (EF Pro Cycling)

Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Alexander Kristoff (UAE)

La Vuelta (October 20-November 8)

Thibaut Pinot, David Gaudu (Groupama-FDJ)

Alejandro Valverde, Enric Mas (Movistar)

Fabio Aru (UAE)

Guillaume Martin (Cofidis)

Emanuel Buchmann, Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe)

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Play Icon WATCH Previously on Paris-Roubaix: Mathew Hayman left stunned by win after edging 2016 sprint finish 00:07:49

Paris-Roubaix (October 25)

Tiesj Benoot (Sunweb)

Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale)

Niki Terpstra (Total Direct Energie)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Greg Van Avermaet (CCC)

Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step)

Philippe Gilbert, John Degenkolb (Lotto Soudal)

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

RideLondon Classic Ride London Classique returns to 2021 UCI Women’s WorldTour Calendar 6 HOURS AGO