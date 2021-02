Cycling

Kuurne-Brussels-Kuurne cycling 2021 – 'Brilliantly timed!' – Pedersen leads Trek-Segafredo to victor

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) swooped in to win Kuurne-Brussels-Kuurne in a bunch sprint after a heroic five-man breakaway fronted by Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) was denied.

00:02:23, 25 views, 39 minutes ago