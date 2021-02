Cycling

Kuurne-Brussels-Kuurne cycling 2021 - Mathieu van der Poel attacks from 83km out

Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) went for it at Kuurne-Brussels-Kuurne – attacking from the peloton with 83 kilometres remaining. The Belgian phenom pulled Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) with him into the day’s breakaway.

00:01:22, 66 views, 2 hours ago